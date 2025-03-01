Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phụ trách xuất hoá đơn , theo dõi công nợ khách hàng

Hạch toán chi phí, kiểm tra chứng từ nhận từ các bộ phận khác, thực hiện lệnh chuyển khoản qua ngân hàng

Theo dõi và quản lý hàng tồn kho

Lập báo cáo thuế định kỳ

Làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế

Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám Đốc

Lưu trữ chứng từ theo quy định

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán

Từ 3 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

Sử dụng thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng)

Sử dụng thành thạo MS.Office (Excel, Word)

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 – 20 triệu + Thưởng

Làm việc từ thứ 2 - 6, nghỉ Thứ 7 – Chủ nhật

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định:

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chế độ bảo hiểm sức khỏe dành cho cấp quản lý.

Được thưởng các ngày lễ.

Được thưởng lương tháng 13; thưởng hiệu quả kinh doanh năm.

Được tham gia các chương trình: Teambuilding, du lịch, sinh nhật, …

Cơ hội được tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại nước ngoài

Công ty đa quốc gia trong lĩnh vực nông sản, có kho bãi và nguồn hàng chủ động tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng, kiến thức liên quan công việc đảm nhiệm.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam

