Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Phụ trách xuất hoá đơn , theo dõi công nợ khách hàng
Hạch toán chi phí, kiểm tra chứng từ nhận từ các bộ phận khác, thực hiện lệnh chuyển khoản qua ngân hàng
Theo dõi và quản lý hàng tồn kho
Lập báo cáo thuế định kỳ
Làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế
Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám Đốc
Lưu trữ chứng từ theo quy định
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12 – 20 triệu + Thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
