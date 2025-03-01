Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hangold Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ 27 Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng theo lịch

Quản lý hồ sơ và hợp đồng kinh tế

Xử lý các công việc liên quan đến phúc lợi nhân viên (Lương, Thưởng, Bảo Hiểm)

Kiểm tra giá bán

Làm báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24-35 tuổi

Tổt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyển ngành kế toán

Có kinh nghiệm làm việc kế toán là một lợi thế

Kỹ năng tin học văn phòng loại khá trở lên, có kinh nghiệm xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng kinh tế.

Biết và đã sử dụng thành thạo 1 phần mềm kế toán misa, định khoản phân bổ đúng các tài khoản

Nhiệt tình năng động, thích các công việc có sự thử thách để phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Ưu tiên các ứng viên nơi thường trú gần với địa điểm kinh doanh công ty để có thể làm việc lâu dài

Tại Công ty TNHH Hangold Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000-15.000.000/1 tháng tuỳ theo năng lực

Thưởng các ngày lễ, thưởng tết, đóng bảo hiểm xã hội

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hiện hành sau 3 tháng.

Được hỗ trợ thời gian, tư vấn về kế hoạch trong việc phát triển năng lực bản thân, phát triển nghê nghiệp trong tương lai

Môi trường làm việc năng động, độc lập, phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hangold Việt Nam

