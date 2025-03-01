Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hangold Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Hangold Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tổ 27 Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổng hợp, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng theo lịch
Quản lý hồ sơ và hợp đồng kinh tế
Xử lý các công việc liên quan đến phúc lợi nhân viên (Lương, Thưởng, Bảo Hiểm)
Kiểm tra giá bán
Làm báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 24-35 tuổi
Tổt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyển ngành kế toán
Có kinh nghiệm làm việc kế toán là một lợi thế
Kỹ năng tin học văn phòng loại khá trở lên, có kinh nghiệm xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng kinh tế.
Biết và đã sử dụng thành thạo 1 phần mềm kế toán misa, định khoản phân bổ đúng các tài khoản
Nhiệt tình năng động, thích các công việc có sự thử thách để phát triển kỹ năng nghề nghiệp
Ưu tiên các ứng viên nơi thường trú gần với địa điểm kinh doanh công ty để có thể làm việc lâu dài
Tổt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyển ngành kế toán
Có kinh nghiệm làm việc kế toán là một lợi thế
Kỹ năng tin học văn phòng loại khá trở lên, có kinh nghiệm xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng kinh tế.
Biết và đã sử dụng thành thạo 1 phần mềm kế toán misa, định khoản phân bổ đúng các tài khoản
Nhiệt tình năng động, thích các công việc có sự thử thách để phát triển kỹ năng nghề nghiệp
Ưu tiên các ứng viên nơi thường trú gần với địa điểm kinh doanh công ty để có thể làm việc lâu dài
Tại Công ty TNHH Hangold Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9.000.000-15.000.000/1 tháng tuỳ theo năng lực
Thưởng các ngày lễ, thưởng tết, đóng bảo hiểm xã hội
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hiện hành sau 3 tháng.
Được hỗ trợ thời gian, tư vấn về kế hoạch trong việc phát triển năng lực bản thân, phát triển nghê nghiệp trong tương lai
Môi trường làm việc năng động, độc lập, phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.
Thưởng các ngày lễ, thưởng tết, đóng bảo hiểm xã hội
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hiện hành sau 3 tháng.
Được hỗ trợ thời gian, tư vấn về kế hoạch trong việc phát triển năng lực bản thân, phát triển nghê nghiệp trong tương lai
Môi trường làm việc năng động, độc lập, phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hangold Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI