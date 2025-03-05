Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

"Lập và nộp các báo cáo thuế:

Các tờ khái thuế theo quy đinh

Báo cáo Tài chính theo quy định

Các báo cáo khác (nếu có)"

Thực hiện các nghiệp vụ và công việc khác phát sinh liên quan Thuế Phối hợp với KTT giải trình các số liệu kế toán của công ty cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

Cải tiến những bất hợp lý trong công việc Cải tiến hệ thống sổ sách kế toán

Thực hiện lưu trữ hồ sơ chứng từ sổ sách Tổng hợp, theo dõi và hướng dẫn công tác lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán của các kế toán viên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngànhTài chính - kế toán - ngân hàng

Kinh nghiệm làm việc ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương tại các công ty phân phối thương mại

Nắm rõ các quy định của luật thuế và kế toán trong doanh nghiệp

Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật

Quy định và quy trình của công ty

Kiến thức về các sắc thuế, luật kế toán; hợp đồng thương mại

Kỹ năng nghiệp vụ hạch toán kế toán ; Lập báo cáo tài chính; .

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống nhanh chóng.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tư duy sáng tạo và đổi mới trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Sau 2 tháng thử việc tham gia bảo hiểm XH,YT,TN, nghỉ phép và chế độ khác theo tiêu chuẩn của cấp trưởng phòng.

Ngày phép: 12 ngày phép/ năm

Các phúc lợi theo chính sách nhân sự công ty ban hành

Ưu đãi nội bộ dành riêng cho CBNV công ty

Thời gian làm việc từ: 8:00 – 17:00 (Nghỉ 2 T7 và các chủ nhật trong tháng)

Địa điểm làm việc: 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

