Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 46 - 48 đường 2.3, KĐT Gamuda Gardens. P. Trần Phú, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Hạch toán thu - chi , tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty .

- Báo cáo thuế tháng ,quý.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng năm.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi từ 25 trở lên, có kinh nghiệm hạch toán công ty sản xuất.

- Làm việc lâu dài, có kinh nghiệm quyết toán thuế.

Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Từ 10.000.000 - 13.000.000

- Đóng BHXH theo quy chế công ty

- Lương + thưởng theo quy định.

- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 - Thứ 7 (8h30 - 17h30 ; nghỉ trưa 1 tiếng )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương

