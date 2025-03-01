Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 46
- 48 đường 2.3, KĐT Gamuda Gardens. P. Trần Phú, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Hạch toán thu - chi , tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty .
- Báo cáo thuế tháng ,quý.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng năm.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 25 trở lên, có kinh nghiệm hạch toán công ty sản xuất.
- Làm việc lâu dài, có kinh nghiệm quyết toán thuế.
Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : Từ 10.000.000 - 13.000.000
- Đóng BHXH theo quy chế công ty
- Lương + thưởng theo quy định.
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 - Thứ 7 (8h30 - 17h30 ; nghỉ trưa 1 tiếng )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
