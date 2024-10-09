Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ TIÊU VIỆT
- Hồ Chí Minh: A18 Khu dân cư Đông Thủ Thiêm , P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho kế toán viên, phân nhiệm và kiểm tra kết quả làm việc
Kiểm tra bảng lương và hạch toán chi phí tiền lương, và so sánh chi phí lương theo bộ phận
Kiểm tra các nghiệp vụ doanh thu , chi phí, tài sản cố định, chi phí phân bổ, chi phí tài chính, khác
Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất trong kỳ: thực tế, kế hoạch
Báo cáo chi phí theo phòng ban gửi cho các bộ phận, nhà máy
Báo cáo so sánh doanh thu chi phí kế hoạch với thực tế phát sinh, báo cáo quản trị theo yêu cầu từ KTT và BGĐ
Theo dõi, giám sát, tối ưu chi phí các bộ phận phòng ban để xác định các khoản tiết kiệm chi phí phát sinh.
Cân đối sổ sách và chứng từ hóa đơn lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo kỳ , BCTC nộp cho cơ quan thuế
Tham gia kiểm kê định kỳ tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu
Thực hiện các công việc khác liên quan do Quản lý trực tiếp phân công.
Lưu hành chứng từ, hồ sơ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
kinh nghiệm từ 3 năm Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel Có kiến thức cơ bản về kế toán tổng hợp và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao
kinh nghiệm từ 3 năm
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có kiến thức cơ bản về kế toán tổng hợp và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong ngành kế toán
Được đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ TIÊU VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
