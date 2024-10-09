Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A18 Khu dân cư Đông Thủ Thiêm , P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho kế toán viên, phân nhiệm và kiểm tra kết quả làm việc Kiểm tra bảng lương và hạch toán chi phí tiền lương, và so sánh chi phí lương theo bộ phận Kiểm tra các nghiệp vụ doanh thu , chi phí, tài sản cố định, chi phí phân bổ, chi phí tài chính, khác Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất trong kỳ: thực tế, kế hoạch Báo cáo chi phí theo phòng ban gửi cho các bộ phận, nhà máy Báo cáo so sánh doanh thu chi phí kế hoạch với thực tế phát sinh, báo cáo quản trị theo yêu cầu từ KTT và BGĐ Theo dõi, giám sát, tối ưu chi phí các bộ phận phòng ban để xác định các khoản tiết kiệm chi phí phát sinh. Cân đối sổ sách và chứng từ hóa đơn lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo kỳ , BCTC nộp cho cơ quan thuế Tham gia kiểm kê định kỳ tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu Thực hiện các công việc khác liên quan do Quản lý trực tiếp phân công. Lưu hành chứng từ, hồ sơ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

kinh nghiệm từ 3 năm Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel Có kiến thức cơ bản về kế toán tổng hợp và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong ngành kế toán Được đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ TIÊU VIỆT

