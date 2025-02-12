Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 115, Đường Lý Anh Tông, Võ Cường, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Thực hiện và giám sát các hoạt động kế toán hàng ngày.

• Lập báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm.

• Quản lý sổ cái và các tài khoản kế toán.

• Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.

• Phân tích số liệu tài chính để cung cấp các đề xuất cải thiện hiệu suất tài chính.

• Hỗ trợ trong việc kiểm toán và chuẩn bị tài liệu cho các cơ quan kiểm tra.

• Đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán cấp dưới.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

• Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên.

• Hiểu biết vững về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.

• Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán và Microsoft Office.

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Tinh thần trách nhiệm và chăm chỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM Thì Được Hưởng Những Gì

