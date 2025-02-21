Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam

Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà CT1, 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 18 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.
Lập báo cáo tài chính, giải trình số liệu.
Hướng dẫn hạch toán, tham gia kiểm kê.
Cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc, cơ quan thuế.
Cải tiến hạch toán, lưu trữ dữ liệu.
Có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán.
Có kinh nghiệm kế toán trong công ty sản xuất.
Biết tổng hợp, phân tích báo cáo chính xác.
Thành thạo Excel, phần mềm kế toán Misa.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch tốt.
Bằng cấp: Cao đẳng

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Theo quy định nhà nước
Lương cứng + Phụ cấp + Hỗ trợ ăn ca
Thưởng tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, Tòa CT1, số 536A phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

