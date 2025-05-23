Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Nguyễn Cơ Thạch , Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Thực hiện hạch toán, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán tổng hợp với các bộ phận liên quan.

Theo dõi, tổng hợp chi phí dự án xây dựng – cơ điện, tính giá thành công trình.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm).

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần.

Quản lý công nợ nhà cung cấp, khách hàng, nhà thầu phụ.

Theo dõi dòng tiền, lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn và dài hạn.

Hướng dẫn và kiểm tra công việc của kế toán viên (nếu có).

Lưu trữ hồ sơ kế toán, chứng từ đầy đủ, đúng quy định pháp luật.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành xây dựng hoặc cơ điện.

Am hiểu chế độ kế toán hiện hành, luật thuế, và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...), Excel.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt. Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.

thưởng theo hiệu quả công việc và dự án.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Du lịch, teambuilding hàng năm, các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.

