Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A44 BT4 Hoài Thanh, Mỹ Đình2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán đúng quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán.

Kiểm soát chi phí, quản lý tài sản, nguồn vốn của Công ty.

Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý và năm

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán..., ưu tiên các trường Học viện tài chính, Kinh tế quốc dân, Học viện ngân hàng, Ngoại thương

Kinh nghiệm 3 năm tại vị trí tương đương.

Am hiểu pháp luật tài chính, kế toán, các chuẩn mực kế toán kiểm toán

Giải quyết vấn đề & ra quyết định nhanh gọn, hiệu quả

Hoạch định, lập kế hoạch.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận

Hưởng các chế độ theo quy định của công ty BHXH, ngày lễ, sinh nhật,...

Các chính sách phúc lợi theo quy định công ty

Thời gian làm việc: Từ T2 đến T6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin