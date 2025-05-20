Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐIỆN VIỆT NAM
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: A44 BT4 Hoài Thanh, Mỹ Đình2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán đúng quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán.
Kiểm soát chi phí, quản lý tài sản, nguồn vốn của Công ty.
Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý và năm
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán..., ưu tiên các trường Học viện tài chính, Kinh tế quốc dân, Học viện ngân hàng, Ngoại thương
Kinh nghiệm 3 năm tại vị trí tương đương.
Am hiểu pháp luật tài chính, kế toán, các chuẩn mực kế toán kiểm toán
Giải quyết vấn đề & ra quyết định nhanh gọn, hiệu quả
Hoạch định, lập kế hoạch.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thoả thuận
Hưởng các chế độ theo quy định của công ty BHXH, ngày lễ, sinh nhật,...
Các chính sách phúc lợi theo quy định công ty
Thời gian làm việc: Từ T2 đến T6.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐIỆN VIỆT NAM
