Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TÂN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L16 An Vượng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Kế toán tổng hợp

Bạn sẽ đóng vai trò kế toán tổng hợp tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT), phụ trách:

Tổng hợp và phân tích số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng/quý/năm.

Theo dõi và tuân thủ quy định thuế TMĐT trên các sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada…

Tư vấn cho CEO các vấn đề về thuế, kiểm soát rủi ro và chiến lược tài chính.

Đảm bảo hồ sơ, chứng từ liên quan đến thuế đầy đủ, chính xác, đúng hạn.

Hỗ trợ các công việc khác trong phòng Tài chính - Kế toán theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm thực tế và hiểu biết sâu về thuế trong lĩnh vực TMĐT (thuế GTGT, TNCN, TNDN).

Khả năng phân tích số liệu nhanh, tư duy tổng hợp và lập báo cáo quản trị hiệu quả.

Trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm và giữ nguyên tắc làm việc.

Sẵn sàng học hỏi, chủ động và định hướng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TÂN ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 16–20 triệu/tháng

Phụ cấp ăn trưa: 500.000 VNĐ

Phụ cấp đi lại: 300.000–500.000 VNĐ (theo khoảng cách)

Lương tháng 13, đầy đủ BHXH theo Luật Lao động

Đào tạo chuyên môn, cấp thiết bị làm việc

Teambuilding – nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TÂN ĐẠI PHÁT

