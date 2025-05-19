Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG VTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG VTS
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, NV04A, KĐTM Tây Hồ Tây, P. Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Hạch toán và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ Quản lý công nợ, theo dõi chi phí và doanh thu Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần Hỗ trợ một số công việc hành chính – nhân sự, bao gồm: Theo dõi, cập nhật thông tin nhân sự Thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN Quản lý chấm công, hợp đồng lao động, văn phòng phẩm...
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, Microsoft Excel
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết hoặc từng phụ trách các đầu việc liên quan đến hành chính – nhân sự như BHXH, chấm công, hợp đồng lao động,...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG VTS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10 – 12 triệu đồng/tháng, tùy theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bền vững
Cơ hội được học hỏi, mở rộng kỹ năng về cả tài chính – kế toán và hành chính – nhân sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG VTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
