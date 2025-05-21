Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 4, tòa Việt, số 1 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Theo dõi và kiểm soát tình hình doanh thu, chi phí hàng tháng, hàng quý.

- Xuất hóa đơn, thực hiện điều chỉnh và thay thế hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý và kiểm soát chi phí, giá vốn, tài sản, công nợ phải thu và phải trả.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán từ nhà cung cấp trước khi trình duyệt.

- Làm việc với Cơ quan Thuế, Ngân hàng và các bên liên quan để xử lý các vấn đề tài chính.

- Phối hợp với kế toán thuế để thực hiện kê khai và quyết toán theo quý, theo năm.

- Tổng hợp và lập báo cáo tài chính, bao gồm Cash Flow, P&L và Balance Sheet.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý công việc hiệu quả, khoa học.

- Có 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương (Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán thuế, công nợ)

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

- Có khả năng sắp xếp công việc hiệu quả, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

- Phụ cấp theo tháng (xăng xe, ăn trưa,...) chưa bao gồm trong lương.

- Có bonus trên doanh thu.

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết.

- Tặng tiền mừng sinh nhật.

- Lương tháng 13, thưởng chuyên cần, thưởng trách nhiệm, thưởng chất lượng công việc cố định theo năm, thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Xét duyệt tăng lương, thưởng khi đạt hiệu quả mong đợi của Ban giám đốc và theo mức độ gắn bó với công ty.

- Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nhà nước.

- Gói Bảo hiểm sức khỏe vàng PVI dành cho CBCNV.

- Khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm.

- Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, phép năm chưa sử dụng hết được chuyển đổi thành tiền mặt, thâm niên được tính theo năm, cộng 0.5 phép/năm thâm niên. Phép được cộng dồn không bị hủy theo năm.

- Du lịch 1 năm 1 lần, team-building và các chế độ khác ngoài lương không định kỳ.

- Thời gian làm việc: 9h -18h. Nghỉ trưa 12h30-13h30. Làm từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/Tháng. Có chế độ về sớm cho nữ giới hàng tháng.

- Làm việc trong văn phòng hạng A (phòng nghỉ trưa, box phone, pantry, trà cafe chuẩn bị sẵn hàng ngày, teabreak, quà vặt, hoa tươi để bàn có quỹ hàng tháng).

- Trang thiết bị máy tính hiện đại phù hợp với chuyên môn.

- Làm việc với các Chủ đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam: Vingroup, Sun Group,...

- Thẻ Taxi Xanh SM khi cần ra ngoài giao dịch công việc.

- Môi trường làm việc năng động, trang phục thoải mái không yêu cầu theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin