Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG
- Hà Nội: tầng 4, tòa Việt, số 1 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Theo dõi và kiểm soát tình hình doanh thu, chi phí hàng tháng, hàng quý.
- Xuất hóa đơn, thực hiện điều chỉnh và thay thế hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật.
- Quản lý và kiểm soát chi phí, giá vốn, tài sản, công nợ phải thu và phải trả.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán từ nhà cung cấp trước khi trình duyệt.
- Làm việc với Cơ quan Thuế, Ngân hàng và các bên liên quan để xử lý các vấn đề tài chính.
- Phối hợp với kế toán thuế để thực hiện kê khai và quyết toán theo quý, theo năm.
- Tổng hợp và lập báo cáo tài chính, bao gồm Cash Flow, P&L và Balance Sheet.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý công việc hiệu quả, khoa học.
- Có 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương (Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán thuế, công nợ)
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
- Có khả năng sắp xếp công việc hiệu quả, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp theo tháng (xăng xe, ăn trưa,...) chưa bao gồm trong lương.
- Có bonus trên doanh thu.
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
- Tặng tiền mừng sinh nhật.
- Lương tháng 13, thưởng chuyên cần, thưởng trách nhiệm, thưởng chất lượng công việc cố định theo năm, thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Xét duyệt tăng lương, thưởng khi đạt hiệu quả mong đợi của Ban giám đốc và theo mức độ gắn bó với công ty.
- Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nhà nước.
- Gói Bảo hiểm sức khỏe vàng PVI dành cho CBCNV.
- Khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm.
- Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, phép năm chưa sử dụng hết được chuyển đổi thành tiền mặt, thâm niên được tính theo năm, cộng 0.5 phép/năm thâm niên. Phép được cộng dồn không bị hủy theo năm.
- Du lịch 1 năm 1 lần, team-building và các chế độ khác ngoài lương không định kỳ.
- Thời gian làm việc: 9h -18h. Nghỉ trưa 12h30-13h30. Làm từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/Tháng. Có chế độ về sớm cho nữ giới hàng tháng.
- Làm việc trong văn phòng hạng A (phòng nghỉ trưa, box phone, pantry, trà cafe chuẩn bị sẵn hàng ngày, teabreak, quà vặt, hoa tươi để bàn có quỹ hàng tháng).
- Trang thiết bị máy tính hiện đại phù hợp với chuyên môn.
- Làm việc với các Chủ đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam: Vingroup, Sun Group,...
- Thẻ Taxi Xanh SM khi cần ra ngoài giao dịch công việc.
- Môi trường làm việc năng động, trang phục thoải mái không yêu cầu theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI