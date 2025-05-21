Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 4, tòa Việt, số 1 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Theo dõi và kiểm soát tình hình doanh thu, chi phí hàng tháng, hàng quý.
- Xuất hóa đơn, thực hiện điều chỉnh và thay thế hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật.
- Quản lý và kiểm soát chi phí, giá vốn, tài sản, công nợ phải thu và phải trả.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán từ nhà cung cấp trước khi trình duyệt.
- Làm việc với Cơ quan Thuế, Ngân hàng và các bên liên quan để xử lý các vấn đề tài chính.
- Phối hợp với kế toán thuế để thực hiện kê khai và quyết toán theo quý, theo năm.
- Tổng hợp và lập báo cáo tài chính, bao gồm Cash Flow, P&L và Balance Sheet.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
- Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý công việc hiệu quả, khoa học.
- Có 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương (Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán thuế, công nợ)
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
- Có khả năng sắp xếp công việc hiệu quả, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.
- Phụ cấp theo tháng (xăng xe, ăn trưa,...) chưa bao gồm trong lương.
- Có bonus trên doanh thu.
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
- Tặng tiền mừng sinh nhật.
- Lương tháng 13, thưởng chuyên cần, thưởng trách nhiệm, thưởng chất lượng công việc cố định theo năm, thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Xét duyệt tăng lương, thưởng khi đạt hiệu quả mong đợi của Ban giám đốc và theo mức độ gắn bó với công ty.
- Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nhà nước.
- Gói Bảo hiểm sức khỏe vàng PVI dành cho CBCNV.
- Khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm.
- Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, phép năm chưa sử dụng hết được chuyển đổi thành tiền mặt, thâm niên được tính theo năm, cộng 0.5 phép/năm thâm niên. Phép được cộng dồn không bị hủy theo năm.
- Du lịch 1 năm 1 lần, team-building và các chế độ khác ngoài lương không định kỳ.
- Thời gian làm việc: 9h -18h. Nghỉ trưa 12h30-13h30. Làm từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/Tháng. Có chế độ về sớm cho nữ giới hàng tháng.
- Làm việc trong văn phòng hạng A (phòng nghỉ trưa, box phone, pantry, trà cafe chuẩn bị sẵn hàng ngày, teabreak, quà vặt, hoa tươi để bàn có quỹ hàng tháng).
- Trang thiết bị máy tính hiện đại phù hợp với chuyên môn.
- Làm việc với các Chủ đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam: Vingroup, Sun Group,...
- Thẻ Taxi Xanh SM khi cần ra ngoài giao dịch công việc.
- Môi trường làm việc năng động, trang phục thoải mái không yêu cầu theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH & YOUNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa Việt, số 1 Thái Hà, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

