Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Phường Trần Hưng Đạo, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Lập chứng từ và theo dõi, kiểm soát thu/chi của công ty, định kỳ kiểm kê quỹ theo thời gian quy định của công ty

Kiểm soát hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm nhập-xuất- tồn của công ty

Theo dõi và định kỳ đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp, theo dõi công nợ phải thu của khách hàng/phải trả nhà cung cấp theo thời gian quy định của công ty

Theo dõi, kiểm kê vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ định kỳ hàng quý

Hạch toán chi phí lương, nhân công hàng tháng

Quản lý hồ sơ BHXH, y tế, thất nghiệp

Tính giá thành sản xuất

Cập nhật chứng từ lên phần mềm kế toán theo thời gian quy định

Lập báo cáo tài chính: Tổng hợp, phân tích dữ liệu để lập các báo cáo như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Lập các báo cáo quản trị theo biểu mẫu và thời gian mà ban giám đốc quy định

Xuất hóa đơn VAT đầu ra và kiểm soát hóa đơn đầu vào của công ty

Định kỳ nộp các khoản thuế của công ty (thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế VAT, thuế TNDN)

Lưu trữ, quản lý chứng từ kế toán theo quy định của công ty

Tham gia các dự án ngắn hạn để xây dựng hệ thống công ty

Nam, Nữ : 25-40 tuổi. Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ở công ty sản xuất hoặc mô hình tương đương

Am hiểu về các nghiệp vụ kế toán kho, công nợ, thu chi, sản xuất, tổng hợp báo cáo tài chính theo quy định của công ty và thông tư của ngành kế toán

Thường xuyên nắm bắt, cập nhật các thông tư, nghị định mới và báo cáo ban giám đốc

Am hiểu về quản lý lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định của luật hiện hành

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000vnđ/tháng tương đương 26 ngày công

Lương hiệu suất là 5.000.000vnđ/tháng đi kèm theo checklist công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) sau thời gian thử việc

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty (nghỉ mát, lương thưởng, lễ Tết)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo quy định công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Các chế độ, phúc lợi này áp dụng từ ngày kí cho đến khi có quy định mới của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ

