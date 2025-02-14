Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Werbiz làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Số 344 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Quận Ngô Quyền

1. Quản lý sổ sách kế toán: Theo dõi và ghi nhận các giao dịch tài chính, công nợ, thu – chi, đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các khoản mục.

2. Lập báo cáo tài chính: Thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định của công ty và pháp luật.

3. Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ: Xử lý và đối chiếu các chứng từ kế toán liên quan đến mua bán vật liệu, sản phẩm biển bảng quảng cáo, các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, thi công.

4. Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp: Đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn, thực hiện thanh toán đúng tiến độ cho nhà cung cấp.

5. Kiểm tra và đối chiếu với các bộ phận liên quan: Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận sản xuất, kinh doanh để nắm bắt kịp thời tình hình tài chính của các dự án biển bảng quảng cáo.

6. Giải trình các vấn đề phát sinh: Cung cấp các giải trình về các vấn đề kế toán khi có yêu cầu từ cấp trên hoặc cơ quan nhà nước.

1. Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành biển bảng quảng cáo hoặc lĩnh vực liên quan.

2. Kỹ năng:

- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, Excel...).

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng phân tích, xử lý số liệu chính xác và chi tiết.

3. Tính cách: Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Werbiz Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và thưởng hấp dẫn, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

- Các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ lễ Tết, thưởng cuối năm...).

