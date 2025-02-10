Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 21B4, lô 6B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thu nhập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác.

- Cập nhật, thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do nhà nước ban hành;

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán;

- Tổng hợp và cân đối các số liệu kế toán, kết hợp với bộ phận liên quan kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TGĐ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính;

- Có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp ít nhất 2 năm;

- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Trung;

- Trung thực, có trách nhiệm với công việc và có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước;

- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty:

- Thưởng ngày lễ, tết, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin