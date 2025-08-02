Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 142
- Đường Máng Nước
- An Đồng
- An Dương, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing cho sản phẩm thiết bị trị liệu.
Sử dụng AI để tối ưu hóa nội dung, phân tích hành vi khách hàng, đo lường hiệu quả chiến dịch.
Kết hợp với bộ phận bán hàng & CSKH để phát triển chiến lược tiếp cận khách hàng mới.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1–2 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ngành chăm sóc sức khỏe, thiết bị y tế.
Hiểu biết và ứng dụng thành thạo công nghệ AI trong các hoạt động marketing như tạo nội dung, phân tích dữ liệu, chatbot chăm sóc khách hàng,...
Có khả năng xây dựng chiến lược nội dung, quản lý kênh digital (Facebook, Zalo, Website...)
Ưu tiên có kỹ năng viết bài PR, chạy quảng cáo và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh và có sự điều chỉnh theo năng lực.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ thưởng khác theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên