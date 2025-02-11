Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 700 USD

- Hỗ trợ hướng dẫn các bộ phận thực hiện đúng quy trình ERP, giải đáp thắc mắc khi có vấn đề xảy ra, tổng hợp thông tin đến cấp quản lý có phương án xử lý kịp thời

- Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên kế toán về các nghiệp vụ kế toán phát sinh, giải đáp các thắc mắc khi có vấn đề xảy ra, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh; Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Thực hiện công tác hạch toán kế toán theo phân công, tính giá thành sản phẩm, tài sản, phải thu, phải trả, phân bổ, tạm tính chi phí, thanh toán, các bút toán chung….

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ của chứng từ thanh toán

- Phân tích nợ, tuổi nợ và lập báo cáo theo dõi thu hồi công nợ

- Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán, cáo cáo thuế, báo cáo kiểm toán của đơn vị theo quy định hiện hành của pháp luật

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, các cơ quan tài chính và đối tác có liên quan. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu