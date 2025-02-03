Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 681 Đường 5 cũ, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện kế toán tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các báo cáo tài chính.

Quản lý và theo dõi các khoản thu chi của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Lưu trữ và bảo quản hồ sơ, chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực. (Mức lương cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

