Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Quản lý sổ sách kế toán nội bộ trên phần mềm ERP(SAP) và Misa đảm bảo chính xác kịp thời :
Ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày (mua nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, doanh thu, công nợ, lương, chi phí quản lý doanh nghiệp,…. v.v.).
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp từ các bộ phận (kho, sản xuất, mua hàng,..).
2. Kiểm soát chi phí sản xuất:
Kiểm soát chi phí sản xuất:
Tính giá thành sản phẩm, phân bổ chi phí sản xuất (nhân công, nguyên vật liệu, chi phí chung).
Kiểm tra định mức tiêu hao nguyên vật liệu, phát hiện và báo cáo các sai lệch (nếu có).
3. Quản lý công nợ và thanh toán: Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hàng, nhà cung cấp.
Quản lý công nợ và thanh toán:
4. Thuế và BCTC : Phối hợp với phòng kế toán - Tài chính tổng công ty thực hiện các nghiệp vụ về báo cáo thuế và BCTC có liên quan .
4. Thuế và BCTC : Phối hợp với phòng kế toán
5. Quản lý kho và hàng tồn kho:
Theo dõi tình hình nhập xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, đối chiếu số liệu giữa kho và sổ sách kế toán.
Kiểm kê định kỳ và đảm bảo sự chính xác giữa thực tế và sổ sách.
6. Hỗ trợ quản lý:
Cung cấp số liệu, báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo để phục vụ việc ra quyết định.
Tham gia xây dựng quy trình kế toán nội bộ, cải tiến hệ thống quản lý tài chính.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đăng, Đại học chuyên Tài chính-kế toán, kiểm toán
Có kinh nghiệm tại tối thiểu 5 năm ở vị trí tương đương ở các DN theo mô hình sản xuất > 300 lao động .
Có kiến thức, kinh nghiệm tại các công ty sản xuất
Am hiểu về luật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo thỏa thuận
Mua BH nhân thọ, BH 24h
Xe đưa đón theo tuyến của Công ty
Nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

