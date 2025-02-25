Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần tập đoàn Hùng Cường làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Hùng Cường
- Hải Phòng: Toà nhà TAIYO, 97 Bạch Đằng , P Hạ lý, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Mô tả công việc:
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn
- Lập phiếu thu,chi, phiếu xuất hàng, hóa đơn … tránh tình trạng chậm trễ
- Lên báo cáo tài chính & giải trình số liệu với cơ quan thuế
- Quản lý công nợ của nhà cung cấp, khách hàng
- Kiểm tra số dư cuối kỳ so với thực tế
- Hỗ trợ & cung cấp số liệu cho cơ quan chức năng khi cần thiết
- Hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ & các nghiệp vụ liên quan khác ….
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong vị trí Kế toán tổng hợp
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel
