Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần tập đoàn Hùng Cường làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn

- Lập phiếu thu,chi, phiếu xuất hàng, hóa đơn … tránh tình trạng chậm trễ

- Lên báo cáo tài chính & giải trình số liệu với cơ quan thuế

- Quản lý công nợ của nhà cung cấp, khách hàng

- Kiểm tra số dư cuối kỳ so với thực tế

- Hỗ trợ & cung cấp số liệu cho cơ quan chức năng khi cần thiết

- Hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ & các nghiệp vụ liên quan khác ….

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên