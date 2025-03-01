Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: LÔ CN 4.1 KCN MP Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Tập đoàn Pha Lê chúng tôi cần tuyển 02 Kế toán tổng hợp cho 2 Nhà máy quy mô lớn với hơn 1000 nhân sự, ứng viên cần thực hiện các nhiệm vụ chính về sổ sách kế toán và giá thành nội bộ tại Nhà máy, cụ thể như sau:

Quản lý sổ sách kế toán nội bộ trên phần mềm ERP(SAP) và Misa đảm bảo chính xác kịp thời :

Ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày (mua nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, doanh thu, công nợ, lương, chi phí quản lý doanh nghiệp,…. v.v.).

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp từ các bộ phận (kho, sản xuất, mua hàng,..).

2. Kiểm soát chi phí sản xuất:

Kiểm soát chi phí sản xuất:

Tính giá thành sản phẩm, phân bổ chi phí sản xuất (nhân công, nguyên vật liệu, chi phí chung).

Kiểm tra định mức tiêu hao nguyên vật liệu, phát hiện và báo cáo các sai lệch (nếu có).

3. Quản lý công nợ và thanh toán: Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hàng, nhà cung cấp.

Quản lý công nợ và thanh toán:

4. Thuế và BCTC : Phối hợp với phòng kế toán - Tài chính tổng công ty thực hiện các nghiệp vụ về báo cáo thuế và BCTC có liên quan .

5. Quản lý kho và hàng tồn kho:

Theo dõi tình hình nhập xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, đối chiếu số liệu giữa kho và sổ sách kế toán.

Kiểm kê định kỳ và đảm bảo sự chính xác giữa thực tế và sổ sách.

6. Hỗ trợ quản lý:

Cung cấp số liệu, báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo để phục vụ việc ra quyết định.

Tham gia xây dựng quy trình kế toán nội bộ, cải tiến hệ thống quản lý tài chính.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ hành nghề kế toán (nếu có).

2. Kinh nghiệm:

Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại các Công ty sản xuất am hiểu sâu về tính giá thành sản phẩm với quy mô từ 300 nhân sự trở lên.,

Am hiểu về các quy định pháp luật về thuế, kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

3. Kỹ năng:

Thành thạo phần mềm kế toán là một lợi thế như (MISA, Fast, SAP, v.v.) và các công cụ văn phòng (Excel, Word).

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và quản lý số liệu tốt.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao, tỉ mỉ và cẩn thận.

4. Thái độ:

Trung thực, trách nhiệm và có tinh thần học hỏi.

Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Điều chỉnh lương định kỳ

Thưởng tháng lương 13

BHXH, Mua thêm BH24h sức khỏe cho NLĐ

Xe đưa đón, ăn cơm miễn phí tại Công ty

Du lịch, du xuân hàng năm

Nhiều phúc lợi hấp dẫn khác trao đổi cụ thể khi PV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin