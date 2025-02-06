Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô 1.19

- KCN Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Quận Đồ Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo dõi và quản lý công nợ
Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang
Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu
Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...), đã từng làm hoàn và quyết đoán thuế
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...
Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó
Am hiểu về cách tính lương và thuế thu nhập các nhân người nước ngoài
Am hiểu về định mức, có kinh nghiệm xử lý kế toán trong các lĩnh vực hàng gia công xuất khẩu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 3 năm trở lên ở các doanh nghiệp sản xuất. Tuổi từ 18 đến 40
Tiếng Trung 4 kỹ năng
Tin học văn phòng thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận hấp dẫn
Đầy đủ chế độ bảo hiểm, bảo hiểm 24/24, lương tháng thứ 13, kỷ niệm ngày vào công ty, các ngày lễ khác,...
Công ty mới thành lập, môi trường làm việc nhiều cơ hội thăng tiến, hàng năm có chế độ đào tạo cho nhân viên
Chế độ khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, tôn trọng con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất L1.19 khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

