Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vĩnh Tuyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Vĩnh Tuyền
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Vĩnh Tuyền

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 56, Đường số 6, Khu Dân Cư Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập ủy nhiệm chi cũng như séc nạp - rút tiền và giao dịch tài khoản ngân hàng
Ghi nhận dòng tiền của doanh nghiệp được lưu trữ tại ngân hàng, các khoản vay vốn đến hạn, cần đáo hạn, thanh lý…
Theo dõi và đối chiếu, lập các tài liệu, hồ sơ thanh toán theo từng khách hàng mà công ty đã và đang thực hiện, theo dõi tiến độ hoá đơn để làm hồ sơ thanh toán kịp thời
Nhập số liệu vào phần mềm Misa hoặc hệ thống quy định của công ty
Lập chứng từ, hóa đơn bán hàng, nhập hóa đơn mua vào, cân đối hóa đơn hàng tháng.
Tổng hợp, phân loại chứng từ
Lập hồ sơ, báo cáo thuế hàng tháng theo qui định pháp luật hiện hành.
Theo dõi, đánh giá tính hiệu quả tài chính hang tháng, quý, năm.
Quản lý công nợ, theo dõi tiến độ thanh toán đối với các hợp đồng kinh tế
Hàng tháng lập bảng báo cáo tổng hợp trình Ban lãnh đạo công ty xem xét
Thực hiện các công việc liên quan đến hạch toán kế toán phát sinh hàng ngày của Công ty, quản lý xuất nhập tồn kho hàng hoá .
Khai báo thuế, xuất hóa đơn
Làm thêm các công việc đến hành chính văn phòng, bảo hiểm, các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point…)
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản
- Ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường công nghệ thông tin phần mềm, biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Vĩnh Tuyền Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Thỏa thuận khi PV
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point…)
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản
- Ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường công nghệ thông tin phần mềm, biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa là 1 lợi thế
- Lương cơ bản: Thỏa thuận khi PV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vĩnh Tuyền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 190-192 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

