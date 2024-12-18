Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Hát Giang, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Tham gia xây dựng & quản lý các hoạt động kế toán & tài chính:

Hạc toán phát sinh, Kết chuyển kết chuyển lợi nhuận định kỳ; đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoá, trích lập dự phòng, trích trước chi phí...

Thực hiện bảo quản, lưu trữ, bảo mật thông tin, số liệu liên quan đến tài chính, kế toán;

Thực hiện & Kiểm soát Doanh thu, Chi Phí, AR & AP:

Đảm bảo tính chính xác: Đối chiếu các tài khoản, sổ sách một cách thường xuyên, đảm bảo đúng đú và thực hiện các thay đổi khi cần thiết, sai sót; Đảm bảo rằng tất cả các mục nhập là chính xác và các giao dịch được báo cáo theo các tiêu chuẩn kế toán và quy định

Kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện, bổ sung, điều chỉnh đảm bảo tính đúng đủ của các mảng kế toán AR & AP, Doanh thu, Chi phí liên quan

Kiểm soát công nợ nhà cung cấp, khách hàng.

Soát xét, Trình duyệt Kế hoạch thanh toán tuần, tháng & soạn lệnh

Soát xét các hồ sơ chứng từ đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan

Cảnh báo những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động lãi lỗ

Thực hiện báo cáo liên quan theo yêu cầu:

Thực hiện các báo cáo thuế tháng/quý/quyết toán năm các loại thuế;

Thực hiện các báo cáo nội bộ, báo cáo quản trị định kỳ

Phối hợp với các phòng ban liên quan để lập kế hoạch tài chính & ngân sách cùng kế toán trưởng;

Tham gia xây dựng các quy trình, quy chế, chính sách cùng kế toán trưởng

Cung cấp thông tin kế toán, tài chính kịp thời theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính; Kế toán

Kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp (đặc biệt là ngành du lịch);

Am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán;

Hiểu biết rõ các phần mềm kế toán hiện hành như Misa...

Nắm vững chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán;

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xử lý công việc;

Phân tích, tổng hợp, báo cáo;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Mức lương: Thỏa thuận

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

Thưởng Tết, tháng 13, lễ ... theo quy định

Thưởng Esop theo chính sách công ty.

Review lương mỗi năm 1 lần.

Du lịch cùng công ty mỗi năm 1-2 lần.

Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên xuyên suốt trong năm như các hoạt động thể thao, team building, liên hoan,...

Được cấp đầy đủ công dụng cụ làm việc.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, thưởng các ngày lễ trong năm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT

