Tuyển Kế toán tổng hợp Công TY TNHH Một Thành Viên Nlink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công TY TNHH Một Thành Viên Nlink Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công TY TNHH Một Thành Viên Nlink Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công TY TNHH Một Thành Viên Nlink Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...
Theo dõi và quản lý công nợ
Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang
Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu.
Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận...
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...
Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.
Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý...
Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế.
Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái
Nộp tiền thuế, tờ khai thuế
Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới...
Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu - cuối kỳ...)
Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị...)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính
Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel
Đọc hiểu tài liệu, hợp đồng bằng tiếng Anh và có thể thực hiện BC bằng tiếng Anh.
Có kinh nghiệm tính giá thành ở mảng FNB
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Tại Công TY TNHH Một Thành Viên Nlink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản.
Chính sách nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Chính sách tăng lương hằng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghệp.
Các chế độ BHXH theo đúng quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Một Thành Viên Nlink Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Một Thành Viên Nlink Việt Nam

Công TY TNHH Một Thành Viên Nlink Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 76 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

