Tuyển Kế toán tổng hợp Công TY TNHH Một Thành Viên Nlink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...

Theo dõi và quản lý công nợ

Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang

Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu.

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận...

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.

Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý...

Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế.

Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái

Nộp tiền thuế, tờ khai thuế

Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới...

Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu - cuối kỳ...)

Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị...)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

Đọc hiểu tài liệu, hợp đồng bằng tiếng Anh và có thể thực hiện BC bằng tiếng Anh.

Có kinh nghiệm tính giá thành ở mảng FNB

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Tại Công TY TNHH Một Thành Viên Nlink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản.

Chính sách nghỉ phép 12 ngày/ năm.

Chính sách tăng lương hằng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghệp.

Các chế độ BHXH theo đúng quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Một Thành Viên Nlink Việt Nam

