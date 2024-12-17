Tuyển Kế toán tổng hợp ONECUT COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bali 1 - New City Thủ Thiêm, Lưu Đình Lễ, Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kế toán sổ sách và báo cáo tài chính: Lập và theo dõi sổ sách kế toán hàng ngày.

- Chuẩn bị báo cáo tài chính theo tháng/quý/năm.

- Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán giữa các bộ phận.

- Quản lý thuế: Tính toán, kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài.

- Đảm bảo công tác thuế đúng quy định của pháp luật. Kiểm soát chi phí và quản lý dòng tiền: Giám sát chi phí hoạt động và đảm bảo chi phí hợp lý, hiệu quả.

- Theo dõi và quản lý dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản của công ty.

- Lập báo cáo và tư vấn tài chính: Phân tích và đưa ra báo cáo tài chính chi tiết cho Ban giám đốc. Tư vấn, đưa ra các giải pháp tài chính, quản lý chi phí hiệu quả.

- Hạch toán và kiểm tra các giao dịch tài chính: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu chi, tài sản, công nợ. Kiểm tra các chứng từ, hóa đơn hợp lệ.

- Soạn hợp đồng dự án và các bên liên quan

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

- Thành thạo phần mềm kế toán và Excel.

- Kiến thức vững về các quy định pháp luật về thuế, tài chính. Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Ưu tiên những bạn tốt nghiệp đại học

Tại ONECUT COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng cơ bản từ 12.000.000đ - 15.000.000 đ + thưởng bonus dự án

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

- Môi trường truyền thông chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ONECUT COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin