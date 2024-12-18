Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TT16 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật; hạch toán chi tiết, đầy đủ các khoản chi phí (mua hàng hóa, dịch vụ, các chi phí khác,...) phát sinh vào hệ thống

Theo dõi; cập nhật các khoản thanh toán trong và ngoài nước; đối chiếu công nợ NCC

Theo dõi; quản lý các khoản thu - chi; Kiểm tra các khoản đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng

Lập phiếu thu – chi, UNC

Lập hồ sơ thanh toán nước ngoài

Lập và theo dõi hồ sơ tín dụng

Hệ thống các sổ sách kế toán thanh toán

Quản lý; sắp xếp lưu trữ chứng từ

Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên chuyên ngành Kế toán; Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán thanh toán/ kế toán chi phí

Nắm vững quy trình xử lý các nghiệp vụ liên quan đến kế toán thanh toán (bao gồm xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thu – chi tiền mặt và gửi ngân hàng)

Nắm vững Chuẩn mực Kế toán, Luật kế toán.

Thành thạo Excel, phần mềm MISA/SAP;

Kỹ năng tổng hợp, đối chiếu, kiểm tra số liệu tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm đối với công việc;

Tại Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

Có các chế độ bảo hiểm, phụ cấp

Cơ hội đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí đảm nhận

