Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
- Hồ Chí Minh:
- TT16 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Cập nhật; hạch toán chi tiết, đầy đủ các khoản chi phí (mua hàng hóa, dịch vụ, các chi phí khác,...) phát sinh vào hệ thống
Theo dõi; cập nhật các khoản thanh toán trong và ngoài nước; đối chiếu công nợ NCC
Theo dõi; quản lý các khoản thu - chi; Kiểm tra các khoản đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng
Lập phiếu thu – chi, UNC
Lập hồ sơ thanh toán nước ngoài
Lập và theo dõi hồ sơ tín dụng
Hệ thống các sổ sách kế toán thanh toán
Quản lý; sắp xếp lưu trữ chứng từ
Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững quy trình xử lý các nghiệp vụ liên quan đến kế toán thanh toán (bao gồm xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thu – chi tiền mặt và gửi ngân hàng)
Nắm vững Chuẩn mực Kế toán, Luật kế toán.
Thành thạo Excel, phần mềm MISA/SAP;
Kỹ năng tổng hợp, đối chiếu, kiểm tra số liệu tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm đối với công việc;
Tại Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng Thì Được Hưởng Những Gì
Có các chế độ bảo hiểm, phụ cấp
Cơ hội đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí đảm nhận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
