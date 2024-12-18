Tuyển Kế toán tổng hợp Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90/2 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

KÊ TOÁN THỰC TẬP

Aloha Thế Giới Chậu Cây với cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm thân thiện.

Aloha Thế Giới Chậu Cây

Mô tả công việc:

Nhập liệu và kiểm tra số liệu kế toán, quản lý thu chi và tồn kho.

Theo dõi và quản lý công nợ nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Báo cao danh thu và đề xuất giá bán

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ kế toán.

Hỗ trợ lập các báo cáo tài chính cơ bản và các báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

Soạn hợp đồng mua bán cho khách

Liên hệ và làm việc trực tiếp với nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc, chuẩn bị tài liệu và xử lý các công việc hành chính khác.

Theo dõi tiến độ công việc, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả công việc.

tìm kiếm giao đổi nhà cung cấp

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là Excel, Word các ứng dụng hỗ trợ kế toán ).ưu tiên biết dùng kiotviet

Thành thạo tin học văn phòng

Kỹ tính, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ tính, trung thực

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Nhanh nhẹn, hoạt bát

Đam mê công nghệ thông tin luôn tìm hiểu ,học hỏi để cải tiến công việc

Có thể sắp xếp thời gian .để luôn đúng tiến độ .kỷ luật và trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý công nợ và quản lý kho hoặc làm việc với nhà cung cấp là lợi thế khi nhận việc , có đào tạo cho người mới.

Không vướng bận gia đình .và cầu tiến

Quyền Lợi

Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn công việc từ cơ bản đến chuyên sâu.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aloha Thế Giới Chậu Cây

