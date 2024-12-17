Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tbc Socie Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 37/22 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Thực hiện các công việc kế toán hàng ngày, bao gồm ghi chép và báo cáo giao dịch tài chính.

- Theo dõi và phân tích các khoản thu và chi của công ty.

- Chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ và đảm bảo tính chính xác của thông tin.

- Tham gia vào quá trình lập ngân sách và dự báo tài chính.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và kế toán hiện hành.

- Sử dụng các phần mềm kế toán để thực hiện công việc hiệu quả.

- Hỗ trợ trong việc kiểm toán nội bộ và ngoại bộ.

- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đáp ứng yêu cầu về thông tin tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Ngoại ngữ: tiếng Trung giao tiếp tốt

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính

- Có kiến thức chuyên môn về các quy định thuế, kế toán và tài chính

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, các công cụ và ứng dụng liên quan đến kế toán và tài chính.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

- Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, hòa đồng và tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Tbc Socie Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 20 triệu VND (có thể thỏa thuận tùy theo năng lực)

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Ngày nghỉ phép/ năm, lễ, tết.

- Được trợ cấp bằng cấp, ăn trưa, đi lại, chuyên cần,...

- Được mua sản phẩm mỹ phẩm của công ty với giá ưu đãi

- Các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tbc Socie Vietnam

