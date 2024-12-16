Tuyển Kế toán tổng hợp J Garden - Công Ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

J Garden - Công Ty TNHH J.G
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại J Garden - Công Ty TNHH J.G

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 307C Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các chính sách, quy định, luật kế toán hiện hành.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán chi phí phát sinh, bảo đảm chi phí, hồ sơ luân chuyển chứng từ tuân thủ đúng quy trình, quy định của Công ty và quy định về thuế
Kiểm tra, rà soát lại tất cả các nghiệp vụ Kế toán đã hạch toán, phản ánh đúng bản chất, đúng thời điểm phát sinh trên hệ thống sổ sách kế toán, đảm bảo chi phí ghi nhận đúng kì báo cáo cho từng Dự án
Kiểm soát toàn bộ các khoản mục chi phí phát sinh cho từng bộ phận, phòng ban, kiểm tra biến động chi phí hàng tháng => Đề xuất hướng cải tiến
Kiểm tra, theo dõi, thưc hiện phân bổ chi phí trả trước, CCDC, khấu hao TSCĐ đảm bảo số dư trên bảng phân bổ khớp với sổ sách
Kiểm tra và hạch toán BHXH, lương và các khoản chi phí liên quan
Kiểm tra, hạch toán và đối chiếu doanh thu, công nợ, hàng hóa, chi phí nội bộ với các bộ phận liên quan
Kiểm tra, hạch toán tài khoản ngân hàng, tiền mặt mỗi ngày => đảm bảo số dư được cập nhật chính xác, kip thời, khớp giữa số liệu thực tế với sổ sách kế toán.
Kiểm tra sổ sách chi tiết với tổng hợp => Kết chuyển các bút toán cuối kỳ => Khóa sổ kỳ kế toán => Làm các báo cáo liên quan
Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầu ra, đầu vào => Lập báo cáo Thuế theo quy định
Kiểm tra và làm Báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và các báo cáo khác theo yêu cầu
Kiểm tra, là làm báo cáo quản trị hàng tuần, tháng, năm
Theo dõi tất cả công nợ Tạm ứng, phải thu, phải trả => Lênh kế hoạch thu hồi nợ và trả nợ đúng hạn
Theo dõi chi tiết các khoản vay chi tiết theo khế ước nhận nợ => tính toán, cập nhật tiến độ đến hạn trả nợ
Kiểm tra Dự chi kế toán viên đã gởi => cập nhật, theo dõi thực và kiểm soát việc thực hiện theo ngân sác đã lập
Tổng hợp số liệu, cung cấp số liệu cho cơ quan ban ngành
Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ các kế toán viên
Tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi, cải tiến các quy trình liên quan đến công tác kế toán
Hỗ trợ kế toán trưởng trong các công việc liên quan đến bộ phận kế toán
Cập nhật kịp thời các thông tư, chính sách, chế độ Kế toán kịp thời
Cung cấp hồ sơ quyết toán thuế với cơ quan thuế khi doanh nghiệp có lịch quyết toán thuế của cơ quan thuế.
Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo khối lượng dự toán, nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Quản lý.
Chủ động tìm hiểu công việc và các chính sách, quy định của Công ty để mau chóng hòa hợp và nắm bắt công việc được giao.
Kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình và đề xuất hướng giải quyết.
Đề xuất phương án cải tiến trong quá trình thực hiện công việc.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ theo quy định cho cấp trên.
Cam kết bảo mật thông tin trong suốt quá trình làm việc và sau khi thôi việc tại Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm cho các công ty xây dựng, kiến trúc, sản xuất.
Biết sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản tin học văn phòng.
Năng lực tổ chức, sắp xếp tốt, có khả năng sáng tạo, phân tích đánh giá
Nhiệt tình, tự tin, giao tiếp tốt, có tinh thần đồng đội; khả năng hợp tác và làm việc nhóm tốt. Nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, kỷ luật, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.
Năng động, cẩn thận, đam mê, nhiệt huyết và có tinh thần cầu tiến.
Thái độ làm việc tích cực, hòa nhã với mọi người.
Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, không tư lợi.
Sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao, có thể đi công tác khi có yêu cầu.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng Thứ 7: 08h00 - 17h30 (Nghỉ trưa: 11h30 - 13h00)
(Nghỉ trưa: 11h30 - 13h00)

Tại J Garden - Công Ty TNHH J.G Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận phù hợp với mong muốn và năng lực bản thân.
Được thưởng tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo chính sách Công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước (tham gia BHXH, BHYT, BHTN ).
(tham gia BHXH, BHYT, BHTN ).
Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội làm việc với chuyên gia, kiến trúc sư người Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại J Garden - Công Ty TNHH J.G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

J Garden - Công Ty TNHH J.G

J Garden - Công Ty TNHH J.G

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 307C Lê Văn Lương, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

