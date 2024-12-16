Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Thịnh An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mô tả Công việc

Mô tả Công việc

1. Công viêc hàng ngày của kế toán tổng hợp

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...

Theo dõi và quản lý công nợ

Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang

Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

Tính giá thành sản xuất sản phẩm.

2. Công viêc hàng tháng, quý của kế toán tổng hợp

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận...)

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái

Tổng hợp toàn bộ chi phí và tính giá thành

Theo dõi tính giá thành từng sản phẩm theo từng công đoạn.

Phân tích biến động giá thành qua các kỳ và cùng kỳ báo cáo

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...

Theo dõi và quản lý công nợ

Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang

Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

Tính giá thành sản xuất sản phẩm.

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận...)

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái

Tổng hợp toàn bộ chi phí và tính giá thành

Theo dõi tính giá thành từng sản phẩm theo từng công đoạn.

Phân tích biến động giá thành qua các kỳ và cùng kỳ báo cáo