Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Thịnh An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Thịnh An
- Hồ Chí Minh:
- 92/14/10 Đường Số 2, Khu Phố 9, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Mô tả Công việc
1. Công viêc hàng ngày của kế toán tổng hợp
Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...
Theo dõi và quản lý công nợ
Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang
Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu
Tính giá thành sản xuất sản phẩm.
2. Công viêc hàng tháng, quý của kế toán tổng hợp
Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận...)
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...
Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó
Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế
Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái
Tổng hợp toàn bộ chi phí và tính giá thành
Theo dõi tính giá thành từng sản phẩm theo từng công đoạn.
Phân tích biến động giá thành qua các kỳ và cùng kỳ báo cáo
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc
▪ Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên
▪ Ngành nghề ưu tiên: Thương mại dịch vụ và sản xuất
▪ Kiến thức: Có kiến thức về Thương mại dịch vụ và sản xuất; ưu tiên đã từng làm công ty về sản xuất nông sản
▪ Kinh nghiệm: Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
▪ Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan đến chuyên môn;
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Thịnh An Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Thịnh An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
