Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy
Mức lương
Đến 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 84E
- 84D Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 13 Triệu
- Xuất hóa đơn
- Nhập liệu chứng từ
- Thanh toán - thu hồi công nợ
- Theo dõi công nợ, kho, CPTT, TSCĐ
- Lập và theo dõi HĐLĐ, BHXH
- Lập các báo cáo theo yêu cầu của BGĐ
- Đến các cơ quan hữu quan thực hiện công việc
- Chuẩn bị hồ sơ cho kiểm toán, quyết toán, các công tác kiểm tra khác,...
- Biết sử dụng phần mềm Fast
Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán
- Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, Power Point)
- Cẩn trọng, trung thực, chính xác.
- Nhanh nhẹn, năng động.
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động.
- Được tham gia bảo hiểm tai nạn.
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Thưởng hàng năm các ngày lễ, tết, tháng lương thứ 13.
- Cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
- Được training sau khi nhận việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
