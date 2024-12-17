Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 13 Triệu

Mức lương Đến 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84E - 84D Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 13 Triệu

- Xuất hóa đơn

- Nhập liệu chứng từ

- Thanh toán - thu hồi công nợ

- Theo dõi công nợ, kho, CPTT, TSCĐ

- Lập và theo dõi HĐLĐ, BHXH

- Lập các báo cáo theo yêu cầu của BGĐ

- Đến các cơ quan hữu quan thực hiện công việc

- Chuẩn bị hồ sơ cho kiểm toán, quyết toán, các công tác kiểm tra khác,...

- Biết sử dụng phần mềm Fast

Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán

- Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, Power Point)

- Cẩn trọng, trung thực, chính xác.

- Nhanh nhẹn, năng động.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động.

- Được tham gia bảo hiểm tai nạn.

- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Thưởng hàng năm các ngày lễ, tết, tháng lương thứ 13.

- Cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

- Được training sau khi nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy

