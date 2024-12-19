Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 160/20 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tập hợp hóa đơn mua vào, bán ra

- Hạch toán các quỹ thu, chỉ theo sổ phụ ngân hàng

- Theo dõi tổng hợp công nợ phải thu phải trả

- Xuất hóa đơn, lên báo cáo thuế hằng quý

- Các công việc liên quan tới kế toán khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

- Kinh nghiệm : Trên 1 năm

- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, kê khai thuế,BHXH,Thu nhập cá nhân

- Trung thực, nhiệt tình, gắn bó lâu dài với công ty

- Giao tiếp được Tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Thỏa thuận (theo kinh nghiệm của ứng viên)

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật

- Nghỉ phép năm

- Phụ cấp ăn trưa, chế độ sinh nhật, hiếu,hỉ, thưởng dự án, thưởng Lễ, Tết....

- Có thưởng dự án theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB

