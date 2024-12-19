Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 160/20 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tập hợp hóa đơn mua vào, bán ra
- Hạch toán các quỹ thu, chỉ theo sổ phụ ngân hàng
- Theo dõi tổng hợp công nợ phải thu phải trả
- Xuất hóa đơn, lên báo cáo thuế hằng quý
- Các công việc liên quan tới kế toán khác theo yêu cầu của Giám đốc
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính
- Kinh nghiệm : Trên 1 năm
- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, kê khai thuế,BHXH,Thu nhập cá nhân
- Trung thực, nhiệt tình, gắn bó lâu dài với công ty
- Giao tiếp được Tiếng Anh là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương : Thỏa thuận (theo kinh nghiệm của ứng viên)
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
- Nghỉ phép năm
- Phụ cấp ăn trưa, chế độ sinh nhật, hiếu,hỉ, thưởng dự án, thưởng Lễ, Tết....
- Có thưởng dự án theo tình hình kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
