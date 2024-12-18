Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.
Phân loại, xử lý, ghi nhận, tổng hợp chứng từ kế toán.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác, hợp lý của các số liệu kế toán.
Lập phiếu thu tiền bán hàng ngày trên phần mềm kế toán
Hạch toán tất cả chứng từ phát sinh đầu vào, đầu ra. Lưu trữ đầy đủ chứng từ thu - chi, các chứng từ liên quan đến quỹ, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
Nhập và xuất kho hàng hóa
In và đối chiếu sổ kế toán, sổ chi tiết hàng hóa hàng tuần, hàng tháng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, các quy định của pháp luật về kế toán.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA, tin học văn phòng.
Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Thời gian & môi trường làm việc :
Địa điểm làm việc: Quận 6
Thời gian làm việc: 08h00-17h00 (Thứ 2 - Thứ 7)
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
