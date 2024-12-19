Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Premier Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Premier Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Premier Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Premier Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận Tân Phú , Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Hỗ trợ Ban quản lý cũng như Chủ đầu tư trong việc xây dựng các quy trình kế toán, sổ sách kế toán, quỹ hoạt động để Ban quản lý vận hành hiệu quả.
- Lập và phát hành Thông báo thu phí cư dân hàng tháng
- Theo dõi công nợ của khách hàng, nhà cung cấp và làm đề nghị thanh toán gửi email các phòng ban liên quan
- Hỗ trợ nhắc nhở cư dân đóng phí theo yêu cầu Ban quản lý, báo cáo số liệu công nợ hằng ngày và hàng tuần
- Bảo quản và lưu trữ hồ sơ liên quan đến dự án
- Lên kế hoạch và gửi đề xuất chi phí cho Chủ đầu tư và Ban quản lý Toà nhà.
- Theo dõi tình hình giao dịch e-banking và lập các báo cáo liên quan.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 1-2 năm làm kế toán
- Tốt nghiệp Trung cấp kế toán trở lên
- Am hiểu kế toán và luật thuế và nắm vững các nghiệp vụ kế toán
- Trách nhiệm, cẩn thận, trung thực.

Tại Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Premier Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm theo giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.
- Phép tháng 1 ngày / tháng.
-Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Thưởng sinh nhật, thưởng lễ, thưởng tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Premier Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Premier Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng2, 110 Cao Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

