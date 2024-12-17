Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Chế Tạo Máy Ngọc Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1 Thực hiện các công việc liên quan đến bộ phận kế toán dưới sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng.

2 Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

3 Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ vật tư hàng hóa, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng công ty; Thống kê, tổng hợp và báo cáo số liệu kế toán khi có yêu cầu.

4 Theo dõi công nợ khách hàng của công ty (công nợ phải thu, công nợ phải trả). Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu.

5 In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định; Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

6 Cung cấp số liệu cho ban giám đốc, kế toán trưởng hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu; Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý trực tiếp.

7 Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng và Ban giám đốc công ty về các công việc của mình.

8 Bảo mật các thông tin có liên quan công ty; các thông tin kinh tế - tài chính.