Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Chế Tạo Máy Ngọc Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Chế Tạo Máy Ngọc Thành
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Chế Tạo Máy Ngọc Thành

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Chế Tạo Máy Ngọc Thành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1 Thực hiện các công việc liên quan đến bộ phận kế toán dưới sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng.
2 Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
3 Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ vật tư hàng hóa, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng công ty; Thống kê, tổng hợp và báo cáo số liệu kế toán khi có yêu cầu.
4 Theo dõi công nợ khách hàng của công ty (công nợ phải thu, công nợ phải trả). Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu.
5 In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định; Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
6 Cung cấp số liệu cho ban giám đốc, kế toán trưởng hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu; Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý trực tiếp.
7 Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng và Ban giám đốc công ty về các công việc của mình.
8 Bảo mật các thông tin có liên quan công ty; các thông tin kinh tế - tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 Trình độ học vấn Cử nhân
2 Trình độ chuyên môn Kinh tế, Tài chính
3 Bằng cấp Cao đẳng (trở lên)
4 Ngoại ngữ Tiếng Anh Trình độ B (nếu có)
5 Tin học Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán
6 Các chứng chỉ khác liên quan

Tại Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Chế Tạo Máy Ngọc Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Chế Tạo Máy Ngọc Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Chế Tạo Máy Ngọc Thành

Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Chế Tạo Máy Ngọc Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 37B, ĐƯỜNG SỐ 6, P. BÌNH HƯNG HÒA B, Q. BÌNH TÂN, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

