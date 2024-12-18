Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 107 Trần Nguyên Đán, phường 3, quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Lập Báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định

- Thực hiện và quản lý sổ sách theo luật kế toán và quy định của công ty

- Thực hiện các thủ tục thu chi, thanh toán.

- Quản lý các tài khoản của công ty.

- Lập và theo dõi tình hình biến động TSCĐ, trích khấu hao

- Lập và theo dõi tình hình biến động công cụ dụng cụ, phân bổ

- Theo dõi việc thực hiện tiến độ của hợp đồng, quản lý doanh thu

- Cân đối thuế GTGT đầu ra, đầu vào hàng tháng.

- Cân đối doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng tháng…

- Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Kế toán, Tài chính...

- Sử dụng thành thạo office và các phần mềm kế toán

- Có tư duy tốt, trung thực, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Địa chỉ làm việc: 107 Trần Nguyên Đán, phường 3, quận Bình Thạnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG

