Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FP1 - 000.05 Flora Panorama, Mizuki Park, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

1. Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán

Kiểm tra các định khoản kế toán, phát sinh nghiệp vụ và đảm bảo hạch toán chính xác, tuân thủ đúng quy định pháp luật và nội quy công ty.

Đối chiếu và cân đối số liệu chi tiết và tổng hợp giữa các phòng ban và các hệ thống kế toán nội bộ.

Đảm bảo số dư cuối kỳ của các tài khoản khớp với báo cáo chi tiết và sổ sách chứng từ.

2. Quản lý công nợ

Theo dõi, quản lý và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả của khách hàng, nhà cung cấp và nội bộ công ty.

Đề xuất dự phòng nợ phải thu khó đòi và phương án xử lý các khoản công nợ quá hạn.

Lập danh sách và báo cáo về tình trạng công nợ định kỳ cho Ban Giám đốc.

3. Lập và kiểm tra báo cáo tài chính

Chuẩn bị, kiểm tra và lập các báo cáo tài chính tháng, quý, năm theo yêu cầu của cơ quan quản lý và Ban Giám đốc.

Hạch toán chi tiết các khoản thu nhập, chi phí, công nợ, khấu hao tài sản cố định, thuế GTGT và các loại thuế khác.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế.

4. Quản lý sổ sách và lưu trữ dữ liệu kế toán

Lập sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo quy định.

Lưu trữ đầy đủ, khoa học các chứng từ, hóa đơn, sổ sách kế toán trên hệ thống phần mềm kế toán và tài liệu giấy.

Đảm bảo bảo mật và dễ dàng truy cập dữ liệu khi cần thiết.

5. Thực hiện các công việc liên quan đến thuế

Khai báo, kiểm tra và nộp các loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) đúng hạn theo quy định của cơ quan thuế.

Theo dõi các khoản hoàn thuế và giải trình các yêu cầu từ cơ quan thuế khi có kiểm tra hoặc thanh tra.

6. Thống kê và giải trình số liệu

Tổng hợp và giải trình dữ liệu kế toán theo yêu cầu của Ban Giám đốc hoặc cơ quan nhà nước.

Đáp ứng kịp thời các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính và kiểm tra nội bộ.

7. Cải tiến quy trình kế toán

Đề xuất các biện pháp cải tiến phương pháp hạch toán, quy trình báo cáo tài chính để tăng hiệu quả công việc.

Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ hoặc công cụ kế toán mới để tối ưu hóa quy trình.

8. Quản lý các khoản thanh toán

Kiểm soát và phê duyệt các khoản thanh toán, đảm bảo chi tiêu hợp lý và đúng quy định.

Quản lý dòng tiền và lập kế hoạch dòng tiền cho công ty.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác

Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng phòng Kế toán hoặc Ban Giám đốc.

Tham gia các dự án đặc biệt liên quan đến tài chính kế toán khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Am hiểu luật pháp, quy định liên quan đến kế toán, thuế và tài chính doanh nghiệp.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp hoặc tương đương.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, và nghỉ phép theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin