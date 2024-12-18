Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Logistics U&I làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà AP, số 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm :

- Hạch toán lương, chi phí trích theo lương, chi phí phân bổ, chi phí không hóa đơn.

- Lập báo cáo profit hàng tháng.

- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quyền hạn :

- Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai

- Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.

Quan hệ :

- Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ

- Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.

- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế - tài chính.

- Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.

Tiêu chuẩn yêu cầu :

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại Công Ty Cổ Phần Logistics U&I Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thưởng lễ, tết sinh nhật, các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Đào tạo

Tham gia các chương trình đào tạo của Công ty

Hoạt động nhóm

Tham gia các hoạt động nhóm và du lịch hàng năm của Công ty, tiệc tất niên, chuyến nghỉ mát hàng năm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Logistics U&I

