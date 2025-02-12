Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XANH TƯƠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 99/24 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày, tháng, quý, năm theo mẫu quy định của công ty;

Báo cáo tình hình kinh doanh nội bộ theo tháng, quý, năm theo mẫu;

Thực hiện kê khai báo cáo thuế định kỳ, lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm và thực hiện các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật;

Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên: Hỗ trợ các phòng ban trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán;

Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính, kế toán khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo;

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 đến 35 tuổi;

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán;

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở nên vị trí kế toán tổng hợp;

Có kiến thức liên quan về thuế, luật kinh tế, luật thống kê, kế toán;

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa và có thể sử dụng các phần mềm khác theo yêu cầu của Công ty;

Có khả năng giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh, soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh;

Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ hiệu quả;

Làm việc có tổ chức, có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt và khả năng giải quyết công việc một cách độc lập;

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực, kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần đồng đội.

Có ý thức, phẩm chất đạo đức tốt;

Có nguyên tắc trung thực, chính trực, bảo mật thông tin, chính xác, biết lắng nghe.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XANH TƯƠI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn;

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định (BHXH, BHTN, BHYT,...), thưởng vào các dịp Lễ, Tết;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng;

Chế độ du lịch, nghỉ mát hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XANH TƯƠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin