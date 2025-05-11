Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Inmatech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 576 Đường số 21, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Kiểm tra chứng từ, hóa đơn thanh toán của các Phòng ban, chuẩn bị hồ sơ thanh toán, đặc biệt là thanh toán quốc tế

- Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả

- Hạch toán chi phí, tính giá thành/giá vốn, phân bổ chi phí hằng tháng, bút toán tổng hợp hàng tháng và đóng sổ kế toán cuối kỳ

- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính...

- Lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành liên quan

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Inmatech Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 13-20 triệu theo năng lực và kinh nghiệm

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh

- Tham gia chế độ BHXH, bảo hiểm sức khỏe

- Du lịch thường niên các địa điểm trong nước và nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Inmatech

