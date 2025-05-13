Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CIRCADIAN MANAGEMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Hạch Toán Hàng Ngày: Ghi nhận dữ liệu tài chính, quản lý các bút toán giao dịch, lưu trữ hóa đơn, chứng từ và hợp đồng.

Báo Cáo Tài Chính: Hỗ trợ Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính hàng tháng, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tỷ lệ lấp đầy; hỗ trợ lập ngân sách và các công việc liên quan đến tuân thủ quy định. Theo dõi và lập báo cáo tài chính định kỳ cho các bất động sản được quản lý.

Tuân Thủ Quy Định: Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế GTGT, luật thuế và kiểm toán; theo dõi các cập nhật quy định mới.

Quản Lý Tiền Lương: Thực hiện tính lương và các khoản khấu trừ, phản hồi các thắc mắc của nhân viên, soạn thảo hợp đồng lao động.

Quản Lý Công Nợ (AP/AR): Quản lý thông tin nhà cung cấp/khách hàng, xử lý hóa đơn, theo dõi hợp đồng, kiểm tra đơn hàng, và xuất hóa đơn VAT.

Quản Lý Tiền Mặt: Giám sát quỹ tiền mặt, quản lý các khoản chi và thu tiền mặt, và thực hiện hoàn tiền cho khách hàng.

Đối Soát Ngân Hàng: Đối chiếu số dư hàng ngày và cuối tháng, kiểm tra tiền gửi, chiết khấu, miễn phí (FOC) và hoàn tiền.

Kiểm Soát Nội Bộ: Đảm bảo tuân thủ chính sách nội bộ, theo dõi giá vốn hàng bán (COGS), giám sát quy trình mua sắm, kiểm kê tài sản

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các chuyên ngành tương đương.

Kinh nghiệm: Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty về nhà hàng khách sạn.

Thành thạo phần mềm kế toán và các phầm mềm/ ứng dụng tin học văn phòng khác như Excel, Word, Google Sheets, etc.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phong cách làm việc chuyên nghiệp, trung thực, thẳng thắn.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và xử lý số liệu, báo cáo và quản lý công việc tốt.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Mức lương hàng tháng: 15,000,000 – 20,000,000 VND (lương gross, thoả thuận theo năng lực).

Hợp đồng thử việc.

Hợp đồng chính thức.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo Bộ luật lao động hiện hành.

Lương tháng 13.

Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.

