Tuyển Kế toán tổng hợp AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại AI SMILE
- Hồ Chí Minh: Khu biệt thự Vinhome Golden River (2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé Riverview 6, căn số 21 Top Dental., Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm
- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm
- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê…
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm, ưu tiên có kinh nghiệm ngành dịch vụ( nha khoa, thẩm mỹ, spa,…)
- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán
Tại AI SMILE Thì Được Hưởng Những Gì
- 12 ngày phép 1 năm
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
- Team building hằng năm và các chương trình nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AI SMILE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
