Tuyển Kế toán tổng hợp AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu biệt thự Vinhome Golden River (2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé Riverview 6, căn số 21 Top Dental., Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm

- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm

- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê…

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm, ưu tiên có kinh nghiệm ngành dịch vụ( nha khoa, thẩm mỹ, spa,…)

- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại AI SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng, được hưởng 85% lương chính thức.

- 12 ngày phép 1 năm

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

- Team building hằng năm và các chương trình nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AI SMILE

