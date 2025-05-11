Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS
- Hồ Chí Minh: Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày
Lập Báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
Theo dõi công nợ, kiểm soát thu – chi, báo cáo dòng tiền
Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách khoa học
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dòng thông tin tài chính chính xác và kịp thời
Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng và các đối tác liên quan khi cần
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo lập Báo cáo tài chính
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Sếp cực kỳ thoải mái, môi trường làm việc thân thiện
Thời gian làm việc lý tưởng, cân bằng công việc – cuộc sống
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
