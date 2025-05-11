Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

Lập Báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm

Theo dõi công nợ, kiểm soát thu – chi, báo cáo dòng tiền

Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách khoa học

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dòng thông tin tài chính chính xác và kịp thời

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng và các đối tác liên quan khi cần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp

Thành thạo lập Báo cáo tài chính

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15 triệu/tháng

Sếp cực kỳ thoải mái, môi trường làm việc thân thiện

Thời gian làm việc lý tưởng, cân bằng công việc – cuộc sống

Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS

