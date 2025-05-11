Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày
Lập Báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
Theo dõi công nợ, kiểm soát thu – chi, báo cáo dòng tiền
Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách khoa học
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dòng thông tin tài chính chính xác và kịp thời
Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng và các đối tác liên quan khi cần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp
Thành thạo lập Báo cáo tài chính
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15 triệu/tháng
Sếp cực kỳ thoải mái, môi trường làm việc thân thiện
Thời gian làm việc lý tưởng, cân bằng công việc – cuộc sống
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN SƠN BÌNH DƯƠNG LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 289, Tờ bản đồ DC9(C2), Ấp An Phú, Xã An Sơn, TP Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

