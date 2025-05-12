Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đông Tây Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Đông Tây Land
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 192 Trần Não, P.An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Phụ trách kiểm tra kê khai, nôp thuế cho Đông Tây Land và các công ty thành viên.
- Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, các hồ sơ tạm ứng, hoàn tạm ứng
- Cân đối đầu vào – đầu ra hàng tháng, hàng quý để báo cáo quản lý trực tiếp
- Tập hợp, thu thập chứng từ kế toán (hóa đơn, hợp đồng, bảng báo giá..) làm căn cứ kê khai, hạch toán lên sổ kế toán
- Kiểm tra, cân đối số liệu hàng tháng báo cáo Kế toán trưởng trước khi lên nộp tờ khai thuế
- Lập các báo cáo tài chính theo định kỳ quý/năm
- Theo dõi, kiểm tra, trích trước,…các khoản chi phí hoạt động nhằm đảm bảo chi phí được đối chiếu, kiểm tra và ghi nhận đúng quy định
- Làm báo cáo và cung cấp số liệu, hồ sơ, chứng từ cho Ngân hàng, cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu.
- Tham gia team kiểm toán công ty .
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành Kế toán
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo các phần mềm Kế toán
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bất động sản là một lợi thế.
Thành thạo vi tính văn phòng (Đặc biệt là Excel)
Tiếng Anh (trình độ sơ cấp)
Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, chuyên nghiệp
Trung thực, nhiệt tình hỗ trợ cho đồng nghiệp; chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Chế độ phúc lợi: BHXH, lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết,…, teambuilding hàng năm và các sự kiện nội bộ khác.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Làm việc trong môi trường năng động.
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Đông Tây Building, Số 192 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

