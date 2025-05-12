Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH EVOX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81 Điện Biên Phủ, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kế toán và Tài chính:

Phát hành hóa đơn bán hàng.

Thu thập các khoản chi phí, đề xuất thanh toán và chuẩn bị lệnh thanh toán cho nhà cung cấp.

Thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân hàng và tiền mặt.

Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng từ nhà cung cấp: thực hiện thanh toán, quản lý logistics và phối hợp với bộ phận kho.

Xử lý các tờ khai bảo hiểm xã hội, báo cáo thuế hàng quý (VAT + PIT) và báo cáo tài chính hàng năm.

Thực hiện các báo cáo nội bộ: Báo cáo Lãi/Lỗ (P&L), Báo cáo tồn kho, Báo cáo bán hàng và Báo cáo hoa hồng bán hàng.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo thông tin tài chính được hiểu và áp dụng chính xác.

2. Nghiệp vụ Bán hàng và Hỗ trợ:

Giải quyết các vấn đề phát sinh: hoạt động kho, chính sách bán hàng cho các trường hợp đặc biệt, v.v.

Tiếp nhận và xử lý hợp đồng bán hàng và các công việc khác liên quan đến hoạt động.

Kiểm tra, đối chiếu và giám sát công việc của các thành viên trong nhóm.

3. Quản lý Nhân sự:

Chấm công, tính lương, soạn thảo hợp đồng lao động cho nhân viên và đề xuất các chính sách phúc lợi.

Xử lý các thủ tục tuyển dụng, đào tạo nhân viên và thỏa thuận làm việc...

Thủ tục Nhân sự: Soạn thảo các tài liệu và quyết định liên quan đến nhân sự (tiếp nhận, điều chuyển, bổ nhiệm, thôi việc, v.v.).

Thực hiện Chính sách: Đảm bảo nhân viên nhận được đầy đủ các quyền lợi theo chính sách và quy định của công ty.

4. Quản lý Hành chính Văn phòng:

Quản lý Hoạt động Văn phòng: Đảm bảo hoạt động hiệu quả của văn phòng, bao gồm quản lý văn phòng phẩm, thiết bị và máy móc; theo dõi và xử lý các chi phí hành chính (điện, nước, internet, v.v.).

Tiếp đón và Hỗ trợ: Tiếp đón khách và cung cấp hỗ trợ hành chính cho các bộ phận khác nhau trong công ty.

Tổ chức Sự kiện: Hỗ trợ hoặc trực tiếp tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty (hội nghị, team building, sinh nhật, v.v.).

5. Các công việc phát sinh khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán – tài chính

Có chứng chỉ Kế toán trưởng (bắt buộc)

Có >3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Chăm chỉ, chính trực, cẩn thận, có tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Có khă năng giao tiếp tiếng anh là một lợi thế

Tiếng Anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH EVOX Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động.

BHXH, teambuiding, phép năm, thưởng lễ tết, tháng 13...

Các phúc lợi khác theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EVOX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin