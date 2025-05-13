Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 642 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kết chuyển kho, khóa sổ, lập BCTC hàng tháng
- Kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng, thuế TNDN hàng năm
- Kiểm tra, kiểm soát các số liệu, các khoản công nợ phải thu, phải trả
- Tổng hợp báo cáo tuần
- Lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch dòng tiền
- Thực hiện quyết toán với cơ quan Thuế hàng năm, định kỳ khi có kiểm tra.
- Tham mưu cho Ban điều hành trong việc xây dựng các quy định quản lý tài chính – kế toán của Khối, Đơn vị thành viên, Công ty con.
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn nhân viên về nghiệp vụ hạch toán vào sổ sách đúng quy định vào phần mềm kế toán.
- Thiết lập các quy trình tác nghiệp, mẫu biểu chứng từ nhằm đảm bảo các hoạt động kế toán, tài chính trong hoạt động kinh doanh.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Hạch toán kế toán, hiểu rõ các tài khoản sử dụng trong TCKT, biết sử dụng phần mềm kế toán.
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Tích cực, trách nhiệm, hòa đồng, có tinh thần tập thể.
- Trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ.

Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu Thì Được Hưởng Những Gì

- Có điều kiện phát triển năng lực cá nhân, có cơ hội thăng tiến
- Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau
- BHXH đầy đủ
- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, chi phí công tác
- Du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM

