Tuyển Kế toán tổng hợp ZEE Agency làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

ZEE Agency
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại ZEE Agency

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LongBeach Pearl Building, số 1 đường 3/2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Công việc hàng ngày
Quản lý dự án theo từng khách hàng có hợp đồng cụ thể phát sinh với đội thực hiện dự án
Kiểm tra nội dung, điều khoản thanh toán và các thông tin pháp lý theo tính chất cụ thể của từng hợp đồng.
Quản lý dự án theo ngân sách, sát sao với từng nhân sự của bộ phận dự án để theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, thời hạn thu tiền, chi tiền & nghiệm thu.
2. Công việc hàng tháng/ quý
Kiểm tra tình trạng thực hiện hợp đồng theo tiến độ đã cam kết, đốc thúc bộ phận quản lý dự án.
Tổng hợp bảng kê mua vào – bán ra -> kê khai, xác định thuế GTGT phải nộp.
Tổng hợp danh sách cộng tác viên phát sinh thuế TNCN -> kê khai, xác định thuế TNCN phải nộp. Và các loại thuế khác phát sinh nếu có (ví dụ: Thuế nhà thầu).
Kiểm tra & đối chiếu chi phí lương, chi phí quản lý.
Tổng hợp chi phí trên tài khoản 154 theo mã dự án -> xác định giá vốn (632) tương quan với doanh thu dịch vụ (5113) -> Xác định lợi nhuận gộp từng dự án/ toàn công ty -> Tổng hợp chi phí quản lý -> Ước tính thuế TNDN phải nộp hàng quý.
Kiểm tra, tổng hợp và phân tích các chỉ số kinh doanh: Dòng tiền, tỷ lệ nghiệm thu, lợi nhuận gộp, kết cấu khách hàng, chi tiêu nhà nhà cung cấp & nghệ sĩ.
3. Công việc cuối năm tài chính
Kiểm tra các định khoản phát sinh, đối chiếu sổ chi tiết & tổng hợp, đối tượng doanh thu - chi phí trong năm tài chính.
Nghiệp vụ kết chuyển kết quả kinh doanh -> Bảng cân đối tài khoản; Bảng kết quả hoạt động kinh doanh; Bảng cân đối kế toán; Lưu chuyển tiền tệ; tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm.
Kiểm tra tính đầy đủ của các hồ sơ lưu trữ (hóa đơn, hợp đồng, hồ sơ và chứng từ kế toán).
Các yêu cầu phù hợp khác từ kế toán trưởng (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/ kiểm toán ở các trường Đại học khối kinh tế như: Ngoại Thương; Kinh Tế Tp.HCM, Ngân Hàng, Học Viện Tài Chính;
Nam/Nữ, độ tuổi từ 1998-1995. Ưu tiên có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp;
1998-1995
02 năm kinh nghiệm trở lên
Tiếng Anh đọc - viết tốt, liên quan chuyên ngành kế toán tài chính;
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các ứng dụng tin học văn phòng;
Tính cách năng động, hướng ngoại, tự tin thuyết trình và giao tiếp;
Kỹ năng thương lượng và xử lý vấn đề tốt, chịu được áp lực làm việc cao

Tại ZEE Agency Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động và cởi mở
Lương và thưởng cạnh tranh
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, Bảo hiểm y tế tư nhân 24/7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ZEE Agency

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FIT24, 1 Đường 3/2, P.11 Quận 10 TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

