Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 686/20 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Theo dõi các khoản tạm ứng và hoàn ứng nội bộ;

Thực hiện cấp phát lương, thưởng và các khoản chi thanh toán khác theo chứng từ đã được duyệt và cập nhật số liệu trên phần mềm kế toán;

Theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả;

Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp theo định kỳ;

BCTC, quyết toán thuế;

Theo dõi chi tiết các nghiệp vụ phát sinh trong giao dịch với ngân hàng;

Các công việc khác theo sự phân công của Người Quản lý trực tiếp;

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22 - 40.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất;

Sức khỏe tốt, thật thà, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc;

Năng động, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực (Lương cơ bản + phụ cấp)

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp...) và các chế độ đãi ngộ theo quy chế của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Hưởng mức lương và thưởng theo đàm phán dựa vào năng lực và chính sách lương thưởng của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ

