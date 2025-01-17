Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý, tạo thông báo phí, công tác thu, chi các khoản phí, công nợ của cư dân/khách thuê tại dự án
Thực hiện các thủ tục thanh toán phí dịch vụ theo các Hợp đồng dịch vụ đã ký hoặc các Hợp đồng cung ứng hàng hóa và tiền điện, nước công cộng,... của dự án và văn phòng BQL tại dự án
Thực hiện thu các khoản tiền: ký quỹ trang trí nội thất, phí thi công, phí quản lý hàng tháng, gas, phí gửi xe,...và nộp về Công ty theo quy định. Thực hiện các thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ trang trí nội thất.
Kiểm tra quỹ tiền mặt nộp/giữ quỹ tiền mặt tại dự án và các sổ quỹ theo quy định/quy trình của Phòng Kế toán công ty (nếu có)
Quản lý các hoạt động hành chính tại dự án, triển khai thực hiện các quy trình, biểu mẫu theo quy định, soạn thảo các văn bản cho cấp quản lý.
Quản lý nhân sự làm việc tại dự án về tính tuân thủ, thực hiện đúng quy định Công ty. Chấm công nhân viên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán
Thành thạo excel, word
Quản lý, giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán
Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, chung cư từ 1 năm trở lên
Ưu tiên có chứng chỉ quản lý vận hành nhà chung cư

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT... và công đoàn sau 2 tháng thử việc
Thưởng các ngày lễ trong năm, thâm niên hằng năm
Phúc lợi hiếu hỉ, chính sách cho gia đình nhân viên
Du lịch, team building, khám sức khoẻ định kỳ
Đào tạo nghiệp vụ bài bản & chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Jabes, 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

