Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Quản lý, tạo thông báo phí, công tác thu, chi các khoản phí, công nợ của cư dân/khách thuê tại dự án

Thực hiện các thủ tục thanh toán phí dịch vụ theo các Hợp đồng dịch vụ đã ký hoặc các Hợp đồng cung ứng hàng hóa và tiền điện, nước công cộng,... của dự án và văn phòng BQL tại dự án

Thực hiện thu các khoản tiền: ký quỹ trang trí nội thất, phí thi công, phí quản lý hàng tháng, gas, phí gửi xe,...và nộp về Công ty theo quy định. Thực hiện các thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ trang trí nội thất.

Kiểm tra quỹ tiền mặt nộp/giữ quỹ tiền mặt tại dự án và các sổ quỹ theo quy định/quy trình của Phòng Kế toán công ty (nếu có)

Quản lý các hoạt động hành chính tại dự án, triển khai thực hiện các quy trình, biểu mẫu theo quy định, soạn thảo các văn bản cho cấp quản lý.

Quản lý nhân sự làm việc tại dự án về tính tuân thủ, thực hiện đúng quy định Công ty. Chấm công nhân viên.

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán

Thành thạo excel, word

Quản lý, giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán

Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, chung cư từ 1 năm trở lên

Ưu tiên có chứng chỉ quản lý vận hành nhà chung cư

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT... và công đoàn sau 2 tháng thử việc

Thưởng các ngày lễ trong năm, thâm niên hằng năm

Phúc lợi hiếu hỉ, chính sách cho gia đình nhân viên

Du lịch, team building, khám sức khoẻ định kỳ

Đào tạo nghiệp vụ bài bản & chuyên nghiệp

